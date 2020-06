Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - 24-Jähriger verletzt sich schwer bei Fahrradsturz

Karlsruhe (ots)

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 24 Jahre alter Fahrradfahrer zu, als er am Montagabend auf der Pfaffenroter Straße in Marxzell stürzte. Nach erster Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Mann die Verlängerung des Kirchwegs, von Pfaffenrot kommend, in Richtung Marxzell. Auf dem geteerten Teil der Straße kommt er aus bislang unbekannte Ursache mit seinem Rad zu Fall und stürzte auf den Bordstein. Hierbei zog der Mann sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber transportiert werden.

