POL-KA: (KA) Bruchsal - 57-Jährige schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß

Eine schwer Verletzte, ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von geschätzten 18.000 Euro, sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Montagnachmittag auff der Bundesstraße 35a ereignet hat.

Gegen 17:40 Uhr fuhr die 57-jährige Unfallverursacherin die B 35a von Forst kommend in Richtung Bruchsal. Aus bislang unbekannten Gründen kommt sie unmittelbar nach der Auffahrt der Kreisstraße 3575 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte leicht versetzt frontal mit dem entgegenkommenden Audi. Beim Versuch der Audi-Fahrerin auszuweichen touchiert der 44-Jährige mit seinem Audi die Leitplanke. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten durch eine Firma abgeschleppt werden.

