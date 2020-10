Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ladendieb ertappt

Rastatt (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 39-jähriger Langfinger in einem Geschäft in der Bahnhofstraße beim Ladendiebstahl ertappt. Der mutmaßliche Ganove konnte gegen 18:45 Uhr durch den aufmerksamen Ladenbesitzer dabei beobachtet werden, wie er offenbar mehrere Packungen Süßigkeiten aus dem Supermarkt entwendete. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten diese in den Jacken- und Hosentaschen sowie unter der Kleidung des Mannes aufgefunden werden. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

