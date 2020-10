Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Überholmanöver mit Folgen

Lahr (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 14:10 Uhr auf der B415 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Ein 42-Jähriger fuhr wohl vom Schönberg kommend in Richtung Lahr-Reichenbach, als er auf Höhe der Hochgerichtstraße einen anderen Verkehrsteilnehmer überholte. Mutmaßlich verlor er aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam offenbar in Folge dessen von der Fahrbahn ab. Hierbei zog sich der Opel-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde durch die Rettungskräfte in das Klinikum Lahr gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand wohl ein Totalschaden. /lw

