Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Bollenbach - Person ins Krankenhaus eingeliefert

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr in einem Anwesen in der Talstraße zu einer Verpuffung. Das Feuer konnte bereits vor Eintreffen der örtlichen Feuerwehr gelöscht werden. Eine 51-jährige Person erlitt durch das Feuer Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. /lw

