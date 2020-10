Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfall verursacht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lahr (ots)

Zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Person kam es am späten Montagnachmittag gegen 17:20 Uhr. Eine 60-Jährige befuhr mit ihrem Citroen die Lotzbeckstraße und musste dort wohl verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinter fahrender 23-jähriger BMW-Lenker erkannte dies offenbar zu spät und prallte auf das Heck des Citroen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm stehenden Volkswagen eines 46-Jährigen geschoben. Hierbei zog sich der 46-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde durch Kräfte des herbeigerufenen Rettungsdienstes zur ambulanten Behandlung in das Klinikum Lahr gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Weiter mussten die Beamten des Polizeireviers Lahr bei der Unfallaufnahme feststellen, dass der BMW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diesen erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell