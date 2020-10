Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Versuchter Einbruch

Neuried (ots)

Bislang Unbekannte versuchten am Dienstag in ein Geschäft in der Straße "Am Altenheimer Jachthafen" einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die ungebetenen Besucher gegen 2:50 Uhr probiert haben gewaltsam durch eine Fensterscheibe in das Gebäude zu gelangen. Das Vorhaben blieb jedoch ohne Erfolg. Der Sachschaden an dem Fenster beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07807 95799-0 mit den Beamten des Polizeiposten Neuried in Verbindung zu setzen. /eb

