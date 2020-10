Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L77a - Fahrradfahrerin gestürzt

Rastatt, L77a (ots)

Eine Fahrradfahrerin hat sich am Montagnachmittag nach einem Sturz von ihrem Zweirad Verletzungen zugezogen. Gegen 16:00 Uhr war die Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann auf dem Radweg neben der L77a zwischen der Kreuzung Zaystraße und der Einmündung zur Armand-Goegg-Straße in Fahrtrichtung Rastatt unterwegs. Das Ehepaar soll einen kurzen Stopp auf der Brücke über die Murg eingelegt haben, bei dem die Velolenkerin ohne jegliche Fremdeinwirkung aus ungeklärter Ursache zu Fall kam. Sie wurde durch die hinzugerufenen Rettungskräfte erstversorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad beziffert sich auf 50 Euro.

