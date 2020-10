Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall

Lahr (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag kurz nach 16:30 Uhr in der Dinglinger Hauptstraße. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 47-jähriger Autofahrer mit einer sich neben der Fahrbahn befindlichen Kirchenmauer kollidiert sein. Im Anschluss rollte sein Fahrzeug rückwärts und beschädigte dabei einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Fiat. Der mutmaßliche Unfallverursacher zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu. Er wurde durch die Rettungskräfte und einen Notarzt vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Klinikum verbracht. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein medizinischer Notfall der Auslöser für den Kontrollverlust des Autofahrers gewesen sein. /eb

