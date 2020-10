Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Gaggenau (ots)

Im Glauben lediglich Geld wechseln zu wollen, wurde ein Mann am Montag gegen 11.15 Uhr letztendlich Opfer eines Trickdiebstahls. Nachdem der Senior sich in seinen auf einem Parkplatz in der August-Schneider-Straße abgestellten Pkw setzte, öffnete ein bislang Unbekannter offenbar die Beifahrertüre. Der Dieb beugte sich in den Pkw des Mannes und bat ihn 2 Euro zu wechseln. Auf der Suche nach Wechselgeld griff der Verdächtige vermutlich selbst in das Portemonnaie und entnahm das Scheingeld. Es soll sich um einen untersetzten, gut gebauten Mann mit einem runden Gesicht, dunklen, kurzen Haaren und dunklen Augen gehandelt haben. Nach ersten Erkenntnissen war er dunkel gekleidet und trug eine dunkle Winterjacke. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei empfiehlt fremden Personen gegenüber mit einem gesunden Misstrauen aufzutreten. Öffnen Sie vor Fremden nicht leichtgläubig ihre Geldbörse und legen diese keinesfalls unbeaufsichtigt ab. Ein kurzer Moment der Ablenkung genügt den Dieben, ihr Vorhaben zu realisieren.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell