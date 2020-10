Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Diesel aus Lastwagen entwendet

Achern, A5 (ots)

Bislang Unbekannte machten sich wohl in der Nacht auf Dienstag an zwei auf dem Autobahnparkplatz Brachfeld abgestellten Lastwagen zu schaffen. Im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 5 Uhr sollen die Langfinger insgesamt rund 950 Liter Kraftstoff aus den Tanks der Fahrzeuge abgepumpt haben. Sie sorgten so für einen erheblichen Diebstahlsschaden. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. /lw

