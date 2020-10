Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Ermittlungen laufen

Ötigheim (ots)

Die genauen Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Montagabend in der Schwarzwaldstraße sind noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt soll es kurz vor 20 Uhr zu einem Streit zwischen zwei 19-Jährigen und zwei noch Unbekannten jungen Männern gekommen sein. Hierbei hätten die Unbekannten die zwei Insassen eines Suzuki zunächst ausgebremst. Im Anschluss sollen die zwei 19-Jährigen unter anderem mit Schlägen verletzt worden sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern derzeit an. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Polizeipostens Bietigheim unter der Telefonnummer 07245 912710 entgegen.

/ya

