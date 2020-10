Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mehrere Autos aufgebrochen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Bislang Unbekannte machten sich zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an insgesamt drei in der Offenburger Nordstadt geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Die Fahrzeuge waren auf Parkplätzen am Unteren Mühlbach, in der Freiburger Straße und in der Ernst-Batzer-Straße abgestellt. Die Seitenscheiben der Autos sollen eingeschlagen und der Fahrzeuginnenraum nach Wertsachen durchwühlt worden sein. Hierbei verursachten die mutmaßlichen Langfinger einen Diebstahlsschaden von mehr als 2000 Euro. Hinweise zu den Aufbrüchen oder verdächtigen Personen nehmen die Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 212200 entgegen. /eb

Polizeipräsidium Offenburg

