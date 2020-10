Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Gaggenau (ots)

Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung kam es am Montagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Kraftfahrzeugen. Eine 48-jährige VW-Lenkerin befuhr um 15:15 Uhr die Berliner Straße aus Richtung Eckener Straße kommend, als sie nach links in Richtung B 462 in Fahrtrichtung Rastatt einlenkte. Hierbei soll sie mit einem von der Hauptstraße entgegenkommenden bevorrechtigten Opel-Fahrer kollidiert sein. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Mittelbaden gebracht. Der Gesamtschaden summiert sich auf rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. /sb

