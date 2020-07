Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße: Zwei Elektrokleinstfahrzeuge ohne Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Innerhalb weniger Minuten wurden am 30.07.2020 um kurz nach 16:30 Uhr zwei junge Männer mit sog. E-Scootern unabhängig voneinander angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollen in der Konrad-Adenauer-Straße und in der Friedrichstraße wurde festgestellt, dass die Fahrer der E-Scooter keine gültige Versicherung für ihr Gefährt vorweisen können. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Auch den Vater (Halter des E-Scooters) eines Fahrers erwartet ein Strafverfahren. Er ließ zu, dass der Sohn seinen E-Scooter ohne Versicherung benutzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell