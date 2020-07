Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - 2 x Weiterfahrt mit PKW verhindert

Großkarlbach / Obersülzen - 29.07.2020, 18:50 und 20:50 Uhr (ots)

Bei der Kontrolle eines 33-jährigen PKW-Fahrers in Großkarlbach stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp unter 0,5 Promille, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Das Fahrzeug wurde bis zur Ausnüchterung sichergestellt. In Obersülzen erging es einem 53-Jährigen aus Freinsheim ähnlich. Auch er hatte einen Atemalkoholwert von knapp unter 0,5 Promille. Der Freinsheimer durfte auch nicht mehr weiter fahren. Der PKW-Schlüssel wurde an die Beifahrerin ausgehändigt.

