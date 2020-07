Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von 20:50 Uhr bis 21:05 Uhr kam es am Mittwoch den 29.07.2020 zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Martin-Luther-Straße in Neustadt parkte der 20-jährige Geschädigte seinen weißen Mercedes. Nach einem kurzen Einkauf musste der junge Mann feststellen, dass sein Fahrzeug an der vorderen rechten Seite beschädigt wurde. Der/die noch unbekannte Verkehrsunfallverursacher*in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen*innen, die etwas beobachten konnten oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten diese Hinweise der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der Telefonnummer 06321-8540 mitzuteilen.

