Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Scheibe eines Ford Focus eingeschlagen

Kleve (ots)

Am Montagmorgen (27. Juli 2020) gegen 10:00 Uhr sah eine Zeugin, wie zwei Unbekannte auffällig an einem geparkten Ford Focus auf dem Friedrich-Ebert-Ring herumlungerten. Als sie kurze Zeit später zu ihrem eigenen Fahrzeug ging, sah sie, dass die Scheibe an den Ford eingeschlagen wurde. Aus dem Wagen fehlte eine Nylontasche. Die beiden Personen sahen nach Angaben der Zeugin jung aus, beide trugen Kapuzenpullover. Die Polizei Kleve sucht nun nach weiteren Zeugen, die sich bitte unter 02821 5040 melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell