Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wetten- Einbruch/ Täter bricht in Kindergarten ein

Wetten (ots)

Ein unbekannter Täter brach zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Montag (27. Juli 2020), 08.50 Uhr, in einen Kindergarten am Altwettener-Weg ein. Der Täter öffnete mehrere Terrassentüren, die man über das Außengelände des Kindergartens erreicht. In Inneren wurden nahezu alle Räume und Schränke durchsucht, dabei beschädigte der Täter diverse Schränke und Schubladen. Mit mindestens zwei Akkubohrmaschinen flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

