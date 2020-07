Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Einbruch in Lagerhalle/ Täter hebeln Fenster auf

Kevelaer- Kervenheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (27. Juli 2020) hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einer Lagerhalle an der Winnekendonker Straße auf und entwendeten aus dem Inneren mehrere Werkzeugmaschinen. Die Lagerhalle liegt hinter einem Wohnhaus und hat ein großes hohes Rolltor. Durch das rechts neben beim Tor befindliche Fenster stiegen die Täter in die Halle ein und entwendeten aus den Regalen mehrere Werkzeugmaschinen. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell