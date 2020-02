Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - mehrere Wohnungseinbrüche - Wer hat etwas bemerkt?

Schwerte (ots)

Am Freitagabend (31.01.2020) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wintergarten eines Einfamilienhauses Am Derkmannsstück verschafft. Anschließend durchsuchten sie den Wohnbereich. Angaben zu Diebesgut liegen bisher nicht vor.

Im gleichen Zeitraum schlugen die Täter ein Fenster eines weiteren Einfamilienhauses an der gleichen Straße ein. Auch hier wurden die Räume durchsucht. Die Einbrecher entwendeten Schmuck und eine Armbanduhr.

Auch am Freitagabend (31.01.2020) versuchten Einbrecher eine Scheibe an einem Einfamilienhaus Am Derkmannsstück einzuschlagen. Die Täter gelangten hier nicht in das Haus. Es entstand lediglich Sachschaden.

Zwischen Mittwochabend (29.01.2020) und Samstagmittag (01.02.2020) hebelten Unbekannte eine Tür zu einem Einfamilienhaus Am Böckenstück auf. Da das Haus derzeit unbewohnt ist, wurde nichts entwendet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

