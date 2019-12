Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei verletzte Mitfahrer

Winterberg (ots)

Ein Auto kommt von der Straße ab. Zwei Mitfahrer werden verletzt. Der Fahrer pustet über 1,6 Promille. Am Mittwoch gegen 00.45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Winterberger mit seinen beiden Mitfahrern auf der B236 durch den Herrlohtunnel. An der Einmündung mit der Haarfelder Straße fuhr der Winterberger geradeaus. Das Auto prallte gegen den Bordstein, überfuhr den Gehweg und wurde an einem Erdhügel hochgeschleudert. Anschließend krachte es gegen einen Zaun. Der Rettungsdienst brachte die beiden leicht verletzten Mitfahrer ins Krankenhaus. Dem alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

