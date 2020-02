Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Fahrer alkoholisiert: PKW durchbricht Zaun und prallt gegen Hauswand

Bönen (ots)

Ein 20-jähriger Bönener hat am frühen Samstagmorgen (01.02.2020) mit einem Opel Astra einen Maschendrahtzaun durchbrochen und ist gegen eine Hauswand geprallt, als er beabsichtigte, von der Bönener Straße in die Hubertstraße in Bönen einzubiegen, dabei allerdings von der Fahrbahn abkam. Alle drei PKW-Insassen blieben unverletzt. Aufgrund eines deutlichen Alkoholgeruchs führte die Polizei mit dem 20-Jährigen einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: mehr als ein Promille. Der Bönener wurde daraufhin zur Wache Kamen gebracht, wo ihm ein diensthabender Arzt zwei Blutproben entnahm. Sein Führerschein wurde sichergestellt, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell