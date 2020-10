Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Sand L90, Verkehrsunfall mit Verletztem

Willstätt (ots)

Eine verletzte Person und zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls auf der L90 zwischen Willstätt und Sand am Dienstagmittag. Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein 56-Jähriger um 11.30 Uhr die Kontrolle über seinen Mitsubishi, prallte in die Fahrerseite eines entgegenkommenden Volkswagens und anschließend frontal gegen einen Baum. Hierbei blieb der Mitsubishi-Lenker unverletzt. Der Volkswagenfahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Am Volkswagen entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro, wohingegen es sich bei dem Mitsubishi mutmaßlich um einen Totalschaden handeln dürfte. Die L90 wurde im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

/lw

