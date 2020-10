Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagnachmittag auf der A5 an der Anschlussstelle Offenburg. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer verlies von Lahr kommend die Autobahn, hier fuhr ihm wohl um 14.50 Uhr ein 21-jähriger Citroen-Lenker auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

