Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Edingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen / Edingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt in einen Getränkemarkt in der Gerberstraße und entwendete Alkoholika im Wert von mehr als 500 Euro. Im Zeitraum von 3 Uhr bis 6 Uhr drückte der Einbrecher gewaltsam die Türen des Eingangs auf und gelangte so in die Innenräume. Es entstand dabei ein Sachschaden von mehr als 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter 06203 93050 an die Beamten zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell