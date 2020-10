Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Brand in Garage

Berghaupten (ots)

Zu einem Brand in einer Garage kam es am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr in der Bergwerkstraße. Vermutlich war ein technischer Defekt der Auslöser des Feuers. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

/ph

