Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Mofa-Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Au am Rhein (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochmittag in der Augartenstraße. Diese befuhr gegen 13 Uhr ein 62-jähriger Mofa-Fahrer, welcher wohl auf Grund von Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi einer 24-Jährigen und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz zog sich der Mofa-Fahrer leichte Verletzungen zu, die von dem hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt wurden. Es entstand ein Unfallschaden von rund 600 Euro. /lw

