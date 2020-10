Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Aufgefahren

Lahr (ots)

Ein 18-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 11.05 Uhr die Otto-Hahn-Straße in Richtung Mietersheim. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit bemerkte der Autolenker einen vor ihm in den Mauerweg abbiegenden Linienbus zu spät und fuhr diesem auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

