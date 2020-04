Polizeidirektion Hannover

POL-H: Raubserie in der Innenstadt - 22-Jähriger festgenommen

Hannover (ots)

Die Polizei hat einen 22-Jährigen am Ostersonntag, 12.04.2020, festgenommen. Er steht im Verdacht, zwei Männer (26 und 29 Jahre) ausgeraubt zu haben. Nach den Taten ist er selbst noch ausgeraubt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der erste Raub gegen 05:30 Uhr an der Limburgstraße ereignet. Dorthin wurde der 29-Jährige gelockt. Im weiteren Verlauf griffen die beiden Täter den Mann an und raubten ihm die Geldbörse. Der 29-Jährige erstattete schwer verletzt bei der Polizeiinspektion Ost Anzeige und kam anschließend in ein Krankenhaus.

Gegen 06:00 Uhr klingelte der 22-Jährige an der Wohnanschrift des 29-Jährigen. Dort öffnete der 26-jährige Bruder des Raubopfers. Der 22-Jährige gab an, dass er das Portemonnaie gefunden habe und nun dafür Finderlohn verlange. Da der 26-Jährige kein Bargeld zu Hause hatte, gingen beide zu einer Bank Am Moltkeplatz. Dort entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. In weiteren Verlauf raubte der 22-Jährige dem 26-Jährigen Bargeld und ein Handy. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Die Polizei fand wenig später den Leichtverletzten vor Ort vor.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten gegen 07:00 Uhr am hannoverschen Steintor zum Erfolg. Dort wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf eine Auseinandersetzung zwischen dem 22-jährigen Räuber und einem 21-Jährigen, der in Begleitung dreier Komplizen war, aufmerksam. Nachdem die Polizei beide Männer festsetzen konnte, gab der 22-Jährige an, dass er soeben ausgeraubt wurde. Dennoch fanden die Beamten bei ihm das Raubgut von der Tat Am Moltkeplatz. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Da bei dem 21-Jährigen keine Beute gefunden wurde, wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 22-jährige Räuber soll heute im Laufe des Tages einem Untersuchungshaftrichter vorgeführt werden. Die Polizeiinspektion Ost hat die Ermittlungen wegen dieser drei Raube aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den einzelnen Taten geben können. Zeugen werden gebeten, Kontakt zur Polizeiinspektion Ost unter der Rufnummer 0511 109-2717 aufzunehmen. /has

