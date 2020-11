Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barver - Arbeitsunfall

Zwei Arbeiter verletzt ---

DiepholzDiepholz (ots)

Am heutigen Montag gegen 10.15 Uhr wurden zwei Arbeiter bei dem Einsturz eines Baugerüstes zum Teil schwer verletzt. Ein 25-jähriger Arbeiter und sein Kollege waren mit Dacharbeiten in der Straße Im Timpen beschäftigt, als plötzlich das Baugerüst unter ihnen nachgab und teilweise einstürzte. Beide Arbeiter konnten sich nicht halten und vielen ca. 6 Meter in die Tiefe. Sie schlagen dabei auf den harten Boden auf. Der 25-Jährige wurde schwerer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden. Der zweite Arbeiter kam ebenfalls mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei hat, zusammen mit dem Gewerbeaufsichtsamt, die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

