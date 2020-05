Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl von Pedelec - flüchtender Täter gefasst

Koblenz-Innenstadt (ots)

Am 15.05.2020 gegen 16 Uhr entwendete ein 39jähriger Mann in einem Fahrradgeschäft in der Löhrstraße in Koblenz ein hochwertiges Pedelec im Wert von ca. 3500 Euro. Er konnte bereits kurz darauf von der Polizei im Rahmen der Fahndung in Koblenz-Wallersheim mit dem entwendeten Pedelec fahrend festgestellt werden. Der Dieb versuchte zunächst über eine Wiese und einen Feldweg zu flüchten, seine Flucht endete jedoch in einer Sackgasse. Er war alkoholisiert und führte zudem noch Betäubungsmittel mit.

