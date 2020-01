Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hermeskeil (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28.01.2020 wurde in der Straße "Am Vogelsang" in Hermeskeil eine Hauswand durch das Aufsprühen von pinker Farbe beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel.: 06503-91510 entgegen.

