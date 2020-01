Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an BMW

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 24.01.2020 ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf dem Lidl Parkplatz in der Vollmersbachstraße 75 eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben dabei einen blauen Geländewagen der Marke BMW mittels spitzen Gegenständen an der Beifahrerseite verkratzt. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell