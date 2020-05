Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mülltonnenbrand an Schule

Koblenz-Lützel (ots)

Durch bisher unbekannte Täter wurden insgesamt drei nebeneinanderstehende Mülltonnen an der Hans-Zulliger-Schule in Koblenz-Lützel in Brand gesetzt. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurden insgesamt drei große Fenster und eine Sonnenjalousie des Schulgebäudes beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

