Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200929.11 Heide: Probefahrt unter Drogen und ohne Führerschein

Heide (ots)

Montagmittag hat die Heider Polizei einen Rollerfahrer in Heide unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein erwischt.

Um 12:30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Österweide ein Kleinkraftrad. Der Fahrer gab an, dass er mit dem Vehikel unterwegs sei, weil er beabsichtige, es zu kaufen. Gleichwohl räumte er auf Nachfrage der Einsatzkräfte ein, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeugs zu sein. Im weiteren Verlauf zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit erlangte die Streife Verdachtsmomente, die auf eine gegenwärtige Rauschmittelbeeinflussung des Kraftfahrers schließen ließen. Der anschließend durchgeführte Test verlief bei den Stoffen THC und Amphetamin positiv1. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei dem 30-Jährigen an.

Gegen den Mann aus dem Kreis Dithmarschen ist ein Verfahren wegen des Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

Jochen Zimmermann

