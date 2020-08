Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Alheim - Oberellenbach - Am Freitag (07.08.), gegen 05:35 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau mit ihrem BMW-Kombi die Kreisstraße 67 aus Alheim - Sterkelshausen kommend in Richtung Alheim - Oberellenbach. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam sie im Bereich einer Gefällstrecke mit anschließender Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Der Pkw prallte daraufhin zurück auf die Fahrbahn und stieß dann unkontrolliert frontal in die gegenüberliegende Schutzplanke bis das Fahrzeug nach einigen Metern zum Stillstand kam. Die 19-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Geschädigter Pkw-Halter gesucht

Rotenburg - Die beiden PKWs eines Rotenburger Pkw-Fahrers und eines bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmers, waren am Donnerstag (06.08.), gegen 11.00 Uhr, auf dem öffentlichen Parkplatz oberhalb des Herz-Kreislauf-Zentrums auf gegenüberliegenden Parkplätzen vorwärts eingeparkt. Als der Rotenburger rückwärts ausparkte, stieß er mit der rechten Ecke des Hecks mittig gegen das Heck des gegenüber geparkten unbekannten Pkw. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Nachdem der Verursacher vergebens auf den Geschädigten gewartet hatte, fuhr er zur Polizei und gab den Sachverhalt zu Protokoll. Bei dem zwischenzeitlich nicht mehr vor Ort befindlichen, beschädigten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Kombi. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Der Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 06623 / 937-0 in Verbindung zu setzen.

