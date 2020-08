Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Verwandte im Stadtgebiet Fulda - Anhänger aus Waldstück gestohlen

Fulda (ots)

Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Verwandte im Stadtgebiet Fulda

Fulda - Unbekannte haben am Donnerstag (06.08.) im Stadtgebiet Fulda versucht, mit dem sogenannten "Enkeltrick" an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Verwandte und gaben vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Glückerlicherweise erkannten bislang alle Angerufenen den Betrug und bewahrten sich so vor einen Vermögensverlust.

Ihre Polizei rät:

- Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein! - Geben Sie keine Details zu ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polzei unter 110!

Anhänger aus Waldstück gestohlen

Bad Salzschlirf - Aus einem Waldstück oberhalb der Josefstraße entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (04.08.) und Mittwochmittag (05.08.) einen Anhänger im Wert von rund 150 Euro.

