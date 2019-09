Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Felgen demontiert

53879 Euskirchen (ots)

Einen Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich verursachten Diebe durch Räderdiebstähle bei einem Autohaus an der Kölner Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten die Diebe auf der Rückseite des Firmengeländes den Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. An zwei Fahrzeugen montierten sie alle acht Kompletträder ab. Die Fahrzeuge stellten sie auf Pflastersteinen ab. Dabei wurden teilweise auch die Fahrzeuge selbst beschädigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell