POL-OH: Verkehrsunfälle und Verkehrsunfallfluchten

Bad Hersfeld - Am Mittwoch, 05.08.2020, gegen 8:30 Uhr, befuhren ein 44jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Fulda und ein 46 jähriger Fahrer eines FCA Italy aus Rotenburg die B 27 in Richtung Innenstadt. Der Fahrer aus Fulda musste verkehrsbedingt bremsen, der Rotenburger fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Mittwoch, 05.08.2020, 10:30 Uhr, befuhr ein unbek. Fahrer eines Wohnmobils Renault Va Ahorn den linken Fahrstreifen der B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Ein 54 jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Mühlhausen befuhr den rechten Fahrstreifen in gleiche Richtung. Plötzlich fuhr der Fahrer des Wohnmobils immer weiter nach rechts, vermutlich um den Fahrstreifen zu wechseln, so dass sich die beiden Außenspiegel streiften. Der Fahrer des Sattelzuges bremste, wich weiter nach rechts aus und touchierte dabei die Schutzplanke. Der Verursacher entfernte sich und fuhr auf die A4 Richtung Kirchheim weiter. Der Fahrer des Sattelzuges konnte sich das Kennzeichen notieren, die Ermittlungen dauern noch an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.200 Euro. Hinweise von evt. Zeugen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schenklengsfeld - Am Dienstag, 04.08.2020, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 66 jähriger Radfahrer aus Schenklengsfeld in Wüstfeld den "Langen Weg" aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Wippershain. In diesem Moment überquerte ein freilaufender Hund die Straße. Der Radfahrer kollidierte mit dem Hund, kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Bad Hersfeld - Am 04.08.2020, 16:25 Uhr - 05.08.2020, 06:40 Uhr, parkten ein unbek. Fahrzeugführer und eine 30 jährige Fahrerin eines VW Passat aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz hinter einem Wohnhaus in der Breitenstraße. Der Fahrzeugführer beschädigte ihren Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

