POL-OH: Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 05.08.2020, kam es gegen 12.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin aus Mannheim befuhr die Straße Am Emaillierwerk in Fahrtrichtung Petersberger Straße. Beim Abbiegevorgang nach rechts missachtete sie das Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren", sodas es zum Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Ford eines 56-jährigen aus Tann (Rhön) kam. Der 56-jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem 3-jährigen Kind die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Am Emaillierwerk. Er geriet nach dem Aufprall ins Schleudern, fuhr nach rechts gegen den Bordstein und kam dort zum Stehen. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR

