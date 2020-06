Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - 1. Nachtrag zur Meldung: "Sprengung eines Geldautomaten in Vreden"

Vreden (ots)

Räuber sprengten in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten in Vreden. Ein Knall weckte gegen 02.40 Uhr die Aufmerksamkeit von Zeugen. Sie sahen vor dem Bankinstitut am Kirchplatz vermummte Personen, die sich am Foyer der Bank zu schaffen machten. Die Täter entfernten sich zunächst, ein lauter Knall folgte und Qualm trat aus dem Foyer und einem Nebenraum aus. Der Eingangsbereich und Fenster der Bank waren stark beschädigt. Zeugen beobachteten einen Täter in dem Nebenraum des Foyers, der später mit einer schwarzen Tasche flüchtete.

Die Ermittlungen zum Fluchtfahrzeug dauern an. Ob es sich, wie in der ersten Meldung beschrieben, um ein Kleinkraftrad handelt, ist nicht abschließend geklärt. Angaben zu einer möglichen Beute liegen noch nicht vor. Auch ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht zu beziffern.

Täterbeschreibung: Täter 1: männlich, untersetzte Figur, dunkles Kapuzenshirt, Sturmhaube und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen im Hackenbereich. Täter 2: männlich, schlanke Figur, dunkle Hose, dunkles Kapuzenshirt, Sturmhaube, schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Die Kriminalinspektion 1 zusammen mit der KTU Münster sind bei der Tatortaufnahme.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell