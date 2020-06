Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Sprengung eines Geldautomaten in Vreden

Vreden (ots)

Am 16.06.2020 kam es gegen 02:40 Uhr zu einer Sprengung eines Geldautomaten in Vreden am Kirchplatz. Von dort sind zwei Personen mit einem Kleinkraftrad flüchtig. Der Tatort ist abgesperrt, Fahndungsmaßnahmen sind eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Zur Fahundungsunterstützung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Wer Hinweise zu den Tätern bzw zu dem Roller geben kann wende sich bitte an die Polizeidienststelle Borken (02861-900-0) oder an die Pressestelle.

Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Scheiper

Telefon: 02861-900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell