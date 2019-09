Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Bundespolizei verhaftet zwei gesuchte Männer am Bahnhof

Flensburg (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16.00 Uhr wurde ein Mann am Flensburger Bahnhof kontrolliert. Die Überprüfung im Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Die Staatsanwaltschaft suchte ihn mit Haftbefehl wegen mehrfachen "Schwarzfahren".

Der 41-Jährige wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Ihm wurde die Möglichkeit gegeben, die Geldstrafe in Höhe von mehr als 1500,- Euro zu bezahlen. Da er dies nicht konnte wurde er in die JVA eingeliefert. Dort verbringt er nun die nächsten 141 Tage.

Nur kurze Zeit später bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Busses am Bahnhof kam die nächste Festnahme. Ein wegen Urkundenfälschung gesuchter 31-jähriger Iraker wurde ebenfalls mit Haftbefehl gesucht. Er konnte jedoch die Geldstrafe zahlen und entging einer Haftstrafe.

Erst am Samstag hatten Bundespolizisten einen gesuchten Australier in Jarplung verhaftet. Er wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Auch er konnte die festgelegte Geldstrafe in Höhe von 2760,- Euro nicht zahlen und wurde ins Gefängnis eingeliefert.

