Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Nachtrag zu der Meldung "Polizei nimmt mutmaßlichen Sexualtäter fest"

Schöppingen (ots)

Wie berichtet, hatte ein Unbekannter am vergangenen Donnerstag eine Walkerin gewaltsam in ein Gebüsch gezerrt. Die Frau konnte sich selbständig befreien und flüchten. Nun sitzt ein 34-Jähriger nach dem Sexualdelikt in Schöppingen hinter Gittern. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig, versucht zu haben, die Schöppingerin zu vergewaltigen. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster und erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 ergaben, dass es sich bei dem Verdächtigen zweifelsfrei um einen 34-jährigen rumänischen Staatsbürger handelt. Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4622063

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell