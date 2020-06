Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schule mit Farbe beschmiert

Stadtlohn (ots)

Einigen Sachschaden angerichtet haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag in Stadtlohn: Sie beschmierten Wände und Jalousien des Gymnasiums an mehreren Stellen mit Farbe, ebenso das Pflaster des Schulhofs und die Haltestelle für Schulbusse an der Kreuzstraße. Schmierereien fanden sich auch auf Mülleimern. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 07.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell