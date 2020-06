Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher flüchtet

Gronau (ots)

Einen grauen Kombi hat ein unbekannter Fahrzeugführer in Gronau beschädigt. Der Geschädigte hatte sein Auto am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr an der Dieselstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug am Montagmorgen gegen 04.15 Uhr bemerkte er den Schaden. Dieser wird mit 2.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

