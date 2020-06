Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrerflucht auf der Schwarzenbergstraße

Gronau (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro hinterließ ein Unbekannter in Gronau und flüchtete anschließend. Eine Zeugin gab an, dass sie am frühen Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr einen lauten Knall gehört habe. Als sie aus dem Fenster gesehen habe, sei ein Fahrzeug in Richtung Brooker Gracht gefahren. Der Flüchtige war zuvor gegen einen geparkten weißen Kleinwagen gefahren. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter (02562) 9260.

