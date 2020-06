Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher verscheucht

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 05.50 Uhr, hat ein Einbrecher eine Terrassentür aufgebrochen, wurde sodann aber von dem Geschädigten verscheucht. Der Tatort liegt an der Straße Am Glanerfeld in Gronau. Der Unbekannte soll jugendlichen Alters gewesen sein und habe blonde Haare getragen. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Mütze, Bluejeans, einem orangenen Hemd und braunen Cowboystiefeln gewesen, so der Zeuge. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

