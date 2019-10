Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Hilzingen

Absturz eines Ultraleichtflugzeuges

Ein Ultraleichtflugzeug stürzte am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr kurz nach dem Start vom Flugplatz Hilzingen in Richtung Westen/Riedheim auf einer Wiesenfläche ab. Die 51-jährige Pilotin war mit einem 47-jährigen Fluggast kurz zuvor gestartet und die Maschine war nach ihren Angaben noch in der Startphase aus ungeklärter Ursache selbständig nach links gedriftet, woraufhin sie gezwungen war, auf die Wiesenfläche zuzusteuern. Beim Aufkommen knickte das Fahrwerk ab und der Rumpf kam nach etwa 20 Metern zum Stillstand. Der Fluggast wurde hierbei leicht verletzt. Am Flugzeug entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehren Hilzingen und Singen waren mit insgesamt 34 Einsatzkräften vor Ort. Auf Anordnung eines Vertreters der Wasserbehörde Konstanz muss im Bereich der Absturzstelle das betroffene Erdreich abgetragen werden, da Benzin aus dem Flugzeugrumpf ausgetreten war. Das Flugzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz beschlagnahmt. Die Ursache des Absturzes ist nicht geklärt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell